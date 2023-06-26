Yazın gelmesi ile birlikte Malatya’da içme suyunun dağıtıldığı su tankerlerinin bakteri riskine karşı kaldırılacağı açıklandı.

Malatya merkez mahallelerin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gündüzbey ile Beylerderesi Kaptajı’nın ana kaynağının Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bulanıklaşmasının ardından vatandaşların su ihtiyacı MASKİ tarafından yerleştirilen su tankerleri ile karşılanıyordu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından şehrin su ihtiyacını karşılamak için her mahalleye 5 ve 10 tonluk plastik su tankları yerleştirirken hava sıcaklıklarının artması nedeniyle plastik depolarda bakteri üreme riski ortaya çıktı. Bunun üzerine yazılı bir açıklama yapan MASKİ Genel Müdürlüğü su tanklarının kaldırılacağını açıkladı.

Açıklamada, Sağlık Müdürlüğü’nün yaptığı değerlendirmeler sonucunda şebeke suyunun deprem öncesi değerlere döndüğü ve herhangi bir risk barındırmadığı da belirtilerek, şebekeden içme suyunun içilebilirliği ile ilgili bir sakınca görülmediği ifade edildi.

Suların günlük olarak farklı laboratuvarlarda analiz edildiğinin de belirtildiği açıklamada, bundan sonra mahallelere kurulan plastik su tankerlerine dolum yapılmayacağı belirtildi.