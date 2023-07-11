MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik Soma ilçesine bağlı Avdan Mahallesi’nde yürütülen dere temizlik çalışmalarını yerinde inceleyerek, çiftçilerle bir araya geldi.

Manisa Su ve Kanalizasyon Dairesi MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, geçtiğimiz günlerde meydana gelen anlık yağışlar ile birlikte kısmi taşkına sebebiyet veren Soma İlçesine bağlı Avdan Mahallesi’nde yürütülen dere temizlik çalışmalarını yerinde inceleyerek, Soma Belediye Başkan Yardımcısı Sabır Tuna’yı ziyaret etti. Genel Müdür Yardımcısı Çevik’e MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Uğur Başkal ve MASKİ İlçe Şefi Ayşe Yorulmaz eşlik etti. Çalışmaların yapıldığı bölgede üreticiler ile bir araya gelen Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Küresel ısınma ve değişen iklime bağlı olarak meydana gelen ani yağışlar yüzünden oluşan kısmi su taşkınlarına kalıcı çözüm getirebilmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu çerçevede Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları çerçevesinde sürekli teyakkuz halinde olan ekiplerimiz meydana gelen kısmi taşkınlara anında müdahale ederek çözüme kavuşturuyor. Geçtiğimiz günlerde de Avdan mahallemizin çok değerli tarım arazileri içerisinden geçen deremizde de kısmi bir taşkın meydana geldi. Mahalle Muhtarımız aracılığı ile ekiplerimiz kısa süre içerisinde bölgeye giderek çalışmalara başladı. Bölgenin ciddi bir tarım potansiyeli olmasından kaynaklı çiftçilerimizi mağdur etmeden çalışmalarımızı başarılı bir şekilde tamamladık. Hayırlısıyla deremizin 2 kilometrelik diğer bölümünün temizliğini ise hasat sezonunun sonunda yapacağız” dedi.

Avdan Mahalle Muhtarı Halil Eroğlu, “Mahallemizin kırsal bölgesinde meydana gelen sıkıntımız MASKİ ekiplerimiz sayesinde kısa süre içerisinde giderildi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’den Allah razı olsun. Sıkıntı yaşadığımız bölgede yürütülen çalışma ile çiftçilerimiz rahat nefes aldı. Ben şahsım ve mahallelim adına emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Avdan mahalle sakinlerinden çiftçi Salih Tetik ise “Mahallemizde meydana gelen soruna ivedilikle müdahalede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyorum. Tarım arazileri arasından geçen deremizde meydana gelen taşkın MASKİ ekiplerimizin başarılı çalışmasıyla giderildi. Deremizin bir kısmı güzel bir şekilde temizlendi. Çiftçilerin de mağdur olmaması adına deremizin diğer kısmının da hasat sonunda yapılması bizleri çok mutlu etti. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.