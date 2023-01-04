Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 2022 yılında dere yataklarında vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma altına almak için 28 mahalledeki 161 noktada 188 adet menfez montajı yaptı. 21 mahallede de 12 kilometre panel çit imalatı gerçekleştirildi. Yapılan bu önemli hizmete 10 milyon TL yatırım yapıldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 2022 yılında dere yataklarında vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma altına almak için 28 mahalledeki 161 noktada 188 adet menfez montajı yaptı. 21 mahallede de 12 kilometre panel çit imalatı gerçekleştirildi. Yapılan bu önemli hizmete 10 milyon TL yatırım yapıldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 2022 yılında da dere yataklarında yürüttüğü ıslah çalışmalarında hız kesmedi. Özellikle kırsal yerleşim yerlerinde vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması için Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar vatandaşın da takdirini kazandı. 2022 yılında kırsal mahallelerde yol geçişlerini ve tarım arazilerine ulaşımı kolaylaştıran 188 adet menfez imalatı yapıldı. Islah çalışmaları noktasında güvenliğin en üst seviyeye taşınması için de 12 kilometre korkuluk imalatı gerçekleştirildi. Koruge boru montajlarıyla da su akışını sağlıklı hale getiren MASKİ, 72 mahalledeki 140 noktada 1070 metrelik imalat yaptı. Hayata geçirilen çalışmalara 10 milyon TL yatırım yapıldı.

Yapılan çalışmalar hakkında konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Manisa’mızda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlama noktasında dere yataklarında önemli çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan biri olan menfez imalatlarımızla yol geçiş noktalarında su akşını 2022 yılında da sağlıklı bir yapıya kavuşturduk. Daha sağlıklı bir sistemin oturmuş olması için yaptığımız çalışmalara panel çit imalatlarımızı da ekleyerek, dere yataklarında topyekun güvenlikli bir yapıya imza atıyoruz. 2022 yılında 188 adet menfez montajı ve 12 kilometre de panel çit imalatı gerçekleştirdik. Koruge boru montajlarımız ile de vatandaşımızın yağışlı havalarda yol geçişlerinde herhangi bir sıkıntı yaşamasının önüne geçtik. 2023 yılında da Manisa’mızda dere yataklarında yürüttüğümüz çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.