Küçükçekmece’de bir restorana silahlı saldırı gerçekleştiren maskeli 4 şüpheliden 3’ü yakalanırken saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Küçükçekmece Atatürk Mahallesi 2.Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle maskeli 4 şahıs, arabayla olay yerine gelerek restorana ateş açtı. Olay sonrası kaçan şüpheliler hakkında polis ekipleri çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerde iş yerinde 14 adet, park halindeki araçta 3 adet merminin isabet ettiği belirlendi. Adres ve kimlik tespiti yapılan şüpheliler polis ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, 1 adet Pietro Berette ibareli 7.65 çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet bu tabancaya ait şarjör ve 3 adet 7.65 çapında fişek, 1 adet AK-47 uzun namlulu silah ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan Hakkıcan U., Adem K., Umut D. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan polis ekipleri, diğer 1 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Saldırı anı kamerada

Polis ekipleri çalışmalarında, şüphelilerin olay yerine gelişleri ile restoranı kurşunladıkları anların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde, otomobille gelen şüphelilerin restorana doğru ilerleyerek ateş açtıkları ardından aynı otomobile kaçtıkları görüldü.