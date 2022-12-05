Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) öğrencileri, Engelliler Haftası’nda görme engelli vatandaşları daha iyi anlayabilmek adına maskelerle gözlerini kapatıp empati yaptılar.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) öğrencileri, Engelliler Haftası’nda görme engelli vatandaşları daha iyi anlayabilmek adına maskelerle gözlerini kapatıp empati yaptılar.

3-7 Aralık Engelliler Haftası çerçevesinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İlahiyat Fakültesi Engelli Komisyonu Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halis Demir ve fakülte öğrencileri tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinlikte farkındalık oluşturmak adına öğrencilere maske dağıtılarak, gözlerini kapatmaları istendi. Görme engelli bireylerin nasıl zorluklar yaşadığını anlamaya yönelik etkinlikte gözlerini maskeler ile kapatan öğrenciler, birkaç dakikalığına görme engelli bireyler olup empati yapma fırsatı buldular.

“Engel olmayıp onlara yol açmamız gerekiyor”

"Engel olmayıp onlara yol açmamız gerekiyor" diyen SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, “Engelli bireylerimiz toplumumuzdaki önemli değerlerden birisidir. Engelliler Haftası çerçevesinde üniversitemizin ve fakültemizin farkındalık adına yapmış olduğu çalışma bu açıdan önemlidir. Yapmış olduğunuz etkinliği görme engelli bireylerin nasıl yaşadığını anlamaya yönelik önemli bir çaba olarak görüyorum. Engel olmayıp onlara yol açmamız gerekiyor. Göreve geldikten sonra Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi’ni (CENGEL) kurduk. Üniversitemiz bünyesindeki engelli çalışanlarımıza ve öğrencilerimize yönelik çalışmalar yapıldı. Öğrencilerimiz birimimizle irtibat kurarak her türlü yardımı alıyorlar” dedi.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Aslan ise, “Bize düşen birey olarak engel olmak değil, engelleri ortadan kaldırmaktır. Bizim en büyük farkındalığımız ve desteğimiz bireylere engel olmamaktır. Engelli kardeşlerimizin sadece bu günlerde değil, her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Engelleri kaldırma adına gayretimize devam ediyoruz. Birer engelli adayı olduğumuzu unutmayalım” dedi.

Görme engelli İlahiyat Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Umut Ceran, “Bizden yardımlarını ve desteklerini esirgemeyen rektörlüğümüze, fakültemize, hocalarımıza ve Engelliler Haftası çerçevesinde farkındalık oluşturmak adına gerçekleştirilen etkinlik için teşekkür ederiz” diyerek duygularını ifade etti.