Muğla’nın Ortaca ilçesinde bir araç içerisinde cesedi bulunan ve bir süre önce İzmir-İstanbul otoyolunda avukatla kavgasının ardından kamuoyunda "Maseratili Polis" olarak tanınan Hüseyin Tayfun Üçgül’ün cenazesi toprağa verildi. Öte yandan, Üçgül için bugün Ortaca’da düzenlenen cenaze töreninde görüntü alması engellenen gazeteci, saldırıya uğradı.

11 Temmuz Salı günü Ortaca’nın Kargıcak Koyu yolu üzerinde aracının içerisinde ölü vaziyette bulunan ve kamuoyunca "Maseratili Polis" diye bilinen Hüseyin Tayfun Üçgül, Ortaca’da toprağa verildi.

İntihar ettiği üzerinde durulan Üçgül için öğle namazını müteakip Ortaca Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Namaza Üçgül’ün mesai arkadaşlarının yanı sıra, aile fertleri ve yakınları katıldı.

Burada kılınan namazın ardından Hüseyin Tayfun Üçgül’ün cenazesi Gökbel Mahallesi’nde toprağa verildi.

Bu arada, cenazeyi görüntülemek isteyen gazeteci Ayşe Sönmez de görüntü aldığı sırada bir kadının saldırısına uğradı. Çekim yaptığı esnada fiziki saldırıya uğrayan Sönmez’in çekim yaptığı telefon, kadın tarafından elinden alınmak istendi. Gazeteci Ayşe Sönmez, olaydan sonra Ortaca Emniyet Müdürlüğü’ne giderek suç duyurusunda bulundu.