Başta deprem olmak üzere Türkiye’de sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışları bireylere kazandırmak gayesiyle Erzincan MEB AKUB tarafından AFAD işbirliği ile “Masallarla Afet Farkındalık Eğitimi Projesi” başlatıldı.

Bahçelievler İlkokulunda yapılan proje tanıtım toplantısına İl Millî Eğitim Müdür Vekili Murat Demir, kurum yöneticileri, Erzincan AFAD yetkilileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Anadolu Masalları Erzincan İl Koordinatörü aynı zamanda MEB AKUB üyesi İpek Koç tarafından anlatılan masallarla başlayan etkinlikte öğretmenler tarafından oynanan kısa bir oyun ile güzel sanatların etkileyiciliğinden istifade edilerek öğrencilere afet farkındalığı oluşturuldu.

Etkinliğin devamında konferans salonunda bulunan öğrenciler sirenin uyarısıyla birlikte ’Çök-Kapan-Tutun’ hareketini yaptı. Ardından öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde tahliye edilerek okul bahçesindeki toplanma alanlarına intikal etti. Her sınıfın öğretmeni yoklama alarak eksik öğrenci var mı diye kontrolünü yaptı. Etkinliğin son kısmında okul bahçesinde kurulan AFAD çadırlarında öğrencilere muhtemel afet sonrası yapılması gereken çalışmalar ile ilgili bilgi verildi.