Küçükçekmece Belediyesi ve Seiba Uluslararası Hikâye Anlatıcılığı Merkezi’nin bu yıl 4.’sünü gerçekleştireceği Uluslararası ‘Masalİstanbul’ Festivali, “Güneşe Uzanan Masallar” temasıyla 6 Haziran Salı günü saat 19.00’da Göl Kenarı Amfi Tiyatro’da başlıyor. Adına kutsallık atfedilen, ışığın, bilginin, iyiliğin, kaynağı olan gücün temsili Güneş’i konu alan festival çerçevesinde yerli ve yabancı masal anlatıcıları bu yıl yalnızca İstanbul’a değil, güneşin kavurduğu topraklara, ‘Hatay’a da misafir olarak, masalların büyülü dünyasına yolculuk yaptıracak.

6-13 Haziran tarihleri arasında devam edecek festivalin ilk 5 günü yerli ve yabancı masal anlatıcıları, Küçükçekmece’nin 9 farklı noktasında masal severlerle buluşacak. Masal Kamyonu ve masal bisikletinin kentteki durak noktaları ilçedeki kültür merkezlerinin yanı sıra Seyir Parkı, Soyak Amfi, Cennet Meydan, Güzel Sanatlar Akademisi, Göl Kenarı Amfi Tiyatro, Fatih Mahallesi Gündüz Çocuk Bakımevi olacak. Festivalin son 2 gününde ise masal kamyonu, Hatay’a doğru yola çıkacak. 12-13 Haziran’da masal anlatıcıları, masal kamyonu ve masal bisikleti Hatay’ın Serinyol, Yeniçağ ve Aknehir Mahalleleri’nde kent sakinleriyle bir araya gelerek, depremden- etkilenen çocukların bilişsel ve ruhsal dünyasına masallarla şifa dağıtacak. Seiba Uluslararası Hikâye Anlatıcılığı Merkezi ile ortaklaşa gerçekleştirilen festivalde Türk masal anlatıcılarının yanı sıra Yunanistan ve Estonya’dan gelen alanında uzman masal anlatıcıları da yer alacak. Festivalin yönetmenliğini Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, sanat yönetmenliğini ise Nazlı Çevik Azazi yapıyor.

"Küçükçekmece’den Hatay’a ördüğümüz dayanışma ağını güneşe uzanan masallar ile güçlendiriyoruz"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, tüm İstanbulluları Göl Kenarı’nda başlayacak olan festivale davet ederek, “ Bu yıl 4.’sünü düzenleyeceğimiz Masalİstanbul Festivali, ‘kuş, su ve ağaç temalarının ardından birçok medeniyeti derinden etkileyen Güneş mitini konu alıyor. Masal Festivalimizle doğal ve kültürel mirasımızın nesilden nesile aktarılmasını hedeflerken tüm insanlığı bu unsurlara daha fazla değer vermeye davet ediyoruz. Öte yandan sanatın iyileştirici gücüne inanıyoruz. Masal anlatıcılarımız, masal kamyonu ve masal bisikletimiz festival çerçevesinde Küçükçekmece’mizden sonra 2 gün boyunca Hatay’da depremden etkilenen çocuklarımızla bir araya gelecek. Orada Güneş’ten ilham alarak anlattıkları masallarla adeta umudun ve yeniden doğuşun habercisi olacak. Çocuklar masal dünyasına renkli bir yolculuk yaparken, yetişkinler de sözlü edebiyat ürünlerimizin en güzel örneklerine şahitlik edecek. Güneşe uzanan masalların kahramanlarının mutlu sonla biten öykülerinin hepimiz için şifacı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.