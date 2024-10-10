Uşak’ta 10 yıldır gönüllü olarak okullarda kendi masallarını anlatan ve “Masalcı Ragıp Amca” olarak bilinen yazar Rağıp Bayraktar, bundan sonra masal anlatmaya özel olarak dizayn ettiği “Masal Taksi” ile gidecek.

2014 yılından bu yana okullarda sınıf sınıf dolaşarak interaktif olarak masal anlatımı yapan Rağıp Bayraktar, önümüzdeki süreçte masallarını yeni hazırladığı “Masal Taksi” ile çocuklara ulaştıracağını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak katıldığı Nevşehir’deki Kültür Yolu Festivaline de çocuklarla buluştuklarını hatırlatan Bayraktar, “Bildiğim kadarıyla ‘Masal Taksi’ fikri bir ilk. Bugüne kadar aracımız olmadığı için masal anlatımlarına masal gönüllüsü dostlarımızın araçlarıyla ya da başka imkanlarla gidiyorduk. Bu da bizim hareket alanımızı sınırlıyordu. Şimdi Masal Taksi’yi oluşturduk. Bundan sonra masal anlatımlarına Masal Taksi ile gideceğiz” dedi.

Masal Taksi olmadan önce de Uşak ve çevresinde masal anlattığını kaydeden Ragıp Bayraktar, “Masal Taksi ile birlikte artık daha özgürüz. Masal anlatacağımız okulun hangi şehirde, hangi ilçe de ya da hangi köyde olduğunun önemi kalmadı. Masal anlatmak için davet aldığımız okul nerede olursa olsun bir program çerçevesinde her yere ulaşabileceğiz. Masal Taksi sayesinde daha uzaklara ve daha çok çocuğa ulaşıp diz dize, göz göze masallar anlatarak iyilik tohumlarını saçma imkanına kavuşacağız” diye konuştu.