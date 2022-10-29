DÜZCE(İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Evvel Zaman İzinde’ masal projesi okullarında uygulanmaya başladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Evvel Zaman İzinde’ masal projesi okullarında uygulanmaya başladı.

Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı masal projesiyle unutulmaya yüz tutmuş Türk, Anadolu ve Dünya klasiklerinden oluşan masalları öğrencilerle buluşturuyor.

Öğretmenler proje dahilinde her ay seçtikleri masallar ile okullarında etkinlikler düzenleyerek, öğrencilerin hayal dünyalarına dokunacaklar.

Projenin tanıtımı amacıyla düzenlenen program yürüyüş ile başladı. Düzce Belediyesi Bandosunun marşları eşliğinde belediye önünden başlayan hareket, kent meydanında sergilenen masal gösterisi ile devam etti.