Ürgüp Belediyesi tarafından hayata geçirilen mobil uygulama ’Visit Ürgüp’ yayınlandı

Ürgüp Belediyesi tarafından hayata geçirilen mobil uygulama ’Visit Ürgüp’ yayınlandı

Mobil uygulama ile kullanıcılar Ürgüp’teki duyurulara, etkinlik takvimine ulaşırken, Ürgüp’teki oteller, restoranlar ve acenteler de firma bilgilerini tek dokunuşla ekleyebiliyor. Ürgüp’e dair tüm güncel bilgilerin yer aldığı şehir rehberi Visit Ürgüp, Masal Kent Ürgüp’ün tanıtım yüzü olarak nitelendiriliyor. Visit Ürgüp ile Ürgüp’te ihtiyaç olan her şeyin keşfetmenin basit ve çok kullanışlı olduğu ifade ediliyor.

Tarihi ve turistik noktalar, konaklama, alışveriş, restoranlar, kafeler, festivaller, sergiler, konserler ve daha fazlasının yer aldığı Visit Ürgüp, Ürgüp’ün tarihi, kültürel, doğal zenginliklerini keşfetmek isteyenlere rehberlik ediyor. Ürgüp’te ki yenilikler, görülecek yerler, konaklama ve etkinliklere dair detaylı bilgiler içeren Visit Ürgüp, kullanıcılara bu bilgilere nasıl ulaşılabileceğini gösteriyor.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Ürgüp’ümüzün marka değerine katkı sunmak için çalıştığımız vizyon projelerimizden birini daha gerçekleştirdik. Masal kent Ürgüp’ümüzü tek bir uygulamaya sığdırmayı başardık” ifadelerine yer verdi.