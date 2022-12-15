Kapadokya’nın masal kenti Ürgüp’te, Çözüm Masası birimi vatandaşın hizmetine sunuldu.

Kapadokya’nın masal kenti Ürgüp’te, Çözüm Masası birimi vatandaşın hizmetine sunuldu.

Ürgüp Belediyesi tarafından kurulan yeni sistem ve otomasyon Çözüm Masası birimi vatandaşların taleplerini 48 saatte çözmeyi hedefliyor. Vatandaşlardan gelen talepleri ilgili birimler aracılığıyla kısa sürede çözüme kavuşturmayı amaçlayan sistem ile anlık olarak vatandaşlar bilgilendirilme yapılıyor. Çözüm Masası birimine sms ve telefon yoluyla gelen talep durumunun ne aşamada olduğu bilgisi vatandaşlara doğrudan bilgilendirme yapılarak hizmet sunuluyor. Belediye Başkanı Aktürk, “Vatandaşlardan gelen talepleri sistem üzerinden takip ediyor. Ürgüp Belediyemiz olarak vatandaşımıza hizmetin en kalitelisini en hızlı nasıl ulaştırırız bunun gayreti içerisindeyiz. 48 saat esaslı ve çözüm odaklı bir sistem kurarak hemşerilerime hızlı çözüm sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Ürgüp’lü vatandaşlar, Ürgüp Belediyesi’nin Çözüm Odaklı İletişim hattı 444 50 77 veya whatsapp hattı 0 541 839 00 50 numarasından ulaşarak talebini iletmektedir.