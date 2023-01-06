Ürgüp Belediyesi, 2022 yılında sosyal ve kültürel etkinliklerden yeni tesis hamlelerine, altyapı ve ulaşım yatırımlarından yeni park ve yeşil alanlara kadar pek çok yatırımı hayata geçirdi.

Ürgüp Belediyesi, 2022 yılında sosyal ve kültürel etkinliklerden yeni tesis hamlelerine, altyapı ve ulaşım yatırımlarından yeni park ve yeşil alanlara kadar pek çok yatırımı hayata geçirdi.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2023’te de Ürgüp’te Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun şekilde çalışmaların ivme kazanarak devam edeceğini belirterek, her zaman yanlarında olan Ürgüplü vatandaşlara teşekkür etti. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk yaptığı açıklamada; “İtfaiye, makina ikmal, su kanalizasyon, yapı işleri, temizlik, park ve bahçeler, kademe gibi destek hizmet birimlerinin daha verimli çalışması için projelendirilen atıl durumda olan terminal binasındaki çalışmalarımız tamamlandı. Ürgüp’ün gelecek yüzyılına hizmet edecek yeni kademe binası 2023 yılında hizmete başlayacak” dedi. 2022 yılı içerisinde samimiyet ve gayretle Ürgüp için çalışmalar yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Aktürk; “Çalışmalarımızda 23 bini aşkın nüfuslu ilçemizin her bir ferdinin huzuru ve refahı tek değişmez gündemimiz oldu. Söz verdiğimiz gibi geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz için başladığımız spor yatırımlarımız 2023 yılında hizmete açılarak Ürgüp’ün gelecek yüz yılına hizmet edecek” dedi.

"3 mahalleye yapılan 3 yeni park tamamlanıyor"

Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek masaya yatırdıklarını belirten Başkan Aktürk; “Mahallelerimizin ihtiyaçlarını orada yaşayanlardan bizzat dinleyerek yerinde tespit ederek çözüm üretmeye çalıştık. Fatih Mahallesi, Kavaklıönü Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi’nde ledli solarlı aydınlatmaları, oyun grupları ve kent mobilyaları, bitkisel ve yapısal peyzajlarıyla kent estetiğine uygun parklar Ürgüp’te uzun yıllar mahalle sakinlerine hizmet edecek. Cumhurbaşkanımızın çizdiği hedefler doğrultusunda ilçemizi Türkiye Yüzyılı vizyonuna hazırlamak için gayretle çalışıyoruz. Bu doğrultuda masal kentimiz Ürgüp’ü daha da güzelleştirmek için gayret ediyoruz. 2023 yılında da hemşehrilerimizle yakaladığımız ortak sinerji ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.