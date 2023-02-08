Hatay’da Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ekipleri, depremden 44 saat sonra enkaz altından 1,5 yaşında Masal bebeği sağ olarak çıkardı.

Hatay’da Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ekipleri, depremden 44 saat sonra enkaz altından 1,5 yaşında Masal bebeği sağ olarak çıkardı.

Deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye erleri, şu ana kadar 25 kişiyi, enkazın arasından canlı olarak çıkarmayı başardı. Hatay’da çalışmalarını sürdüren ekipler son olarak 1,5 yaşındaki Masal bebeği enkazdan kurtardı.

Masal bebeğin sağlık durumu iyi

Depremin üzerinden 44 saat geçmesine rağmen hayatta kalan ve ekiplerin dikkati sayesinde kurtarılan Masal bebek sağlık ekiplerine teslim edildi. Masal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Enkazın arasından son olarak 30 yaşındaki engelli vatandaş Mehmet Ali Derviş ve 75 yaşındaki Süleyman Arslan çıkarıldı.