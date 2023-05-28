Uşak’ta bir masaj salonunda çıkan kavgada bir kişi kafasından vurularak kaldırıldığı hastanede ölürken 1 kişi de bıçaklanarak yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheli ekiplerce yakalanarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Uşak’ta Dikilitaş Mahallesi’ne bağlı Barbaros Caddesi’ndeki bir masaj salonunda meydana gelen olayda; masaj salonuna müşteri olarak gelen N.Ö. ile salon sahibi M.O. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle yanında tabanca ve bıçakla gelen şüpheli N.Ö., işletme sahibi M.O.’nun arkadaşı Özay Kavcı’yı kafasından tabancayla vururken işletme M.O.’yu ise bıçakla yaralayarak kaçtı. Olay yerine ihbarlar sonrasında çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel bir hastaneye kaldırılan ağır yaralı Kavcı yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, M.O.’nun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada şüpheli N.Ö., Sarayaltı Mahallesi’nde saklandığı yerde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.