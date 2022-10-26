Olay, Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 39. sokak üzerinde bulunan bir apartmanın balkonunda unutulan sigara kağıt parçalarını tutuşturdu. Balkondan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, durumu kontrol altına alırken, korkulan olmadı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir apartmanın balkonunda unutulan sigara, kağıtları tutuşturdu, dumanların sardığı balkondaki alevleri itfaiye söndürdü.

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