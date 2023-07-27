Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri’nde düzenlenen yaz dönemi eğitimleri çerçevesinde düzenlenen kurslar yoğun katılımla devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin Şirintepe Mahallesi’nde hizmet veren Yunus Emre Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen yeni dönem kurslar başladı. Hizmete girdiği günden bu yana Eskişehirlilerin ilgi odağı haline gelen Yunus Emre Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen kurslar çerçevesinde hem yetişkinler hem de çocuklara yönelik eğitimler yer alıyor. Çocuklar için düzenlenen masa tenisi kursu da yoğun katılımla gerçekleşiyor. 7-13 yaş arası 3 grup halinde gerçekleşen masa tenisi kursuna katılan 49 öğrenci, masa tenisinin tekniklerini öğrenirken, sağlıklı bir ortamda spor yapmanın keyfini yaşıyor. Eğitimlere katılan kursiyerler, sağlıklı bir ortamda spor yapmaktan dolayı memnuniyetini belirterek Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor.