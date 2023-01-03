Liseli Gençler Masa Tenisi İl Birinciliği sona erdi. 38 takımın katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada erkeklerde Reşit Karabacak Spor Lisesi kızlarda ise Şükrüpaşa Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Liseli Gençler Masa Tenisi İl Birinciliği sona erdi. 38 takımın katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada erkeklerde Reşit Karabacak Spor Lisesi kızlarda ise Şükrüpaşa Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları çerçevesinde Erzurum’da Liseler arası Masa Tenisi İl Birinciliği Müsabakaları yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğü tarafından düzenlediği Okullar arası Liseli gençler Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakalarına 24 erkek 14 kız takımı olmak üzere toplam 33 takım katıldı.

Erkeklerde Şampiyon Reşit Karabacak Spor Lisesi

Yakutiye Spor Salonu’da gerçekleştirilen Liseler arası okul sporları Masa Tenisi Gençler müsabakası il şampiyonasında Erkekler kategorisinde 1.Reşit Karabacak Spor Lisesi oldu. 2.İspir Anadolu Lisesi, 3.Şükrü Paşa Anadolu Lisesi 4.Mecidiye Anadolu Lisesi oldu.

Kızların Şampiyonu Şükrüpaşa Anadolu Lisesi

Liseler okullar arası Masa Tenisi Genç kızlar il şampiyonasında da ilk dörde giren takımlar belli oldu. Şükrü Paşa Anadolu Lisesi şampiyon olurken, Aşkale Borsa İstanbul Anadolu Lisesi ikinci, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi üçüncü, Cumhuriyet Meslek Teknik Anadolu Lisesi dördüncü sırada yer aldı.

Yakutiye Spor Salonu’nda düzenlenen Lise Gençler Masa Tenisi İl Birinciliği Müsabakalarında tertip komitesi üyeliklerini İlhami Yavilioğlu, Mahmut Çağlayan ve Vedat Küçükoğlu üstlendi. Turnuvada 20’ye yakın hakem de görev yaptı.

38 Takım Katıldı

Masa Tenisi Antrenörleri Mahmut Çağlayan ile Vedat Küçükoğlu, Turnuvaya katılımın oldukça yoğun olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, “İl Birinciliğine katılım gösteren öğretmenlerimize, sporcularımıza, idarecilerimize Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Erzurum Masa Tenisi il Temsilciliği olarak teşekkür ederiz. İlimizi gruplarda temsil edecek olan erkek ve kız takımlarımıza başarılar dileriz. Bu şampiyonanın geniş bir katılımla yapılmasına katkı sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Birdal Öztürk’e, Spor Hizmetleri Müdürümüz Ahmet Çelebi’ye, ilçe müdürümüz Suat Yılmaz’a, Milli Eğitim Müdürümüz Salih Kaygusuz ile ilçe ve okul müdürlerimiz ile beden eğitimi öğretmenleri ve hakemlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.