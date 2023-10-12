Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Spor Akademisi Masa Tenisi ekibi yeni sezonun başlangıç müsabakalarının düzenlendiği Adana’da sezona hızlı başladı. Toplam 7 maça çıkan gençler 5 galibiyet ile ligde 5. sırada yerini aldı.

Düzce Belediyesi her branşta mücadele eden gençlerin sporda kazandığı başarıları desteklemeyi sürdürüyor. Spor Akademisi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Masa Tenisi ekibi de Türkiye 2. Lig karşılaşmalarının yapıldığı Adana’da sezona başarı ile başladı. 7 maçta rakipleri ile kıyasıya mücadele eden Düzceli gençler 5 galibiyet alarak ligde 5. sıraya yerleşti. Ankara ekibi Hazerspor, İstanbul ekibi DSİ Spor, Kayseri Gençlik ve Spor, Isparta ekibi Genç Hareket Spor ve Muğla ekibi Bodvedspor ile çıktığı maçlardan galibiyetle ayrılan Düzce ekibi, sadece Nevşehir Kapp-Offspor ile İzmir Büyükşehir Belediye ekiplerine karşı mağlup oldu. Türkiye 2. Ligi başlangıcında Adana’dan iyi bir sonuçla ayrılan gençler, rakiplerinden bir maç geride mücadeleye devam ederken antrenmanlarını ara vermeden sürdürüyor.