Gölcük Belediyesi, Gölcük Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Güzergah İzcilik ve Gençlik Kulübü iş birliğinde düzenlenen organizasyona 6 kategoride 167 sporcu katıldı. Kıran kırana geçen mücadelelerde sporcular, dereceye girebilmek için ter döktü. Müsabakaların ardından kendi kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya takdim edildi.

Gölcük ilçesinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen, 6 kategoride 167 sporcunun katıldığı Masa Tenisi Turnuvasında ödüller sahiplerini buldu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.