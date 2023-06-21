Bilecik’te düzenlenen masa tenisi turnuvasında ter döken Aydınlı sporcular elde ettikleri başarılarla turnuvayı birincilikle tamamladı.

Masa Tenisi Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Müsabakaları Bilecik’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kıyasıya mücadeleye sahne olan müsabakalarda, sporcular şampiyonluk için ter dökerken, turnuvada Aydın’ı temsil eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları müsabakayı başarıyla tamamladı. Sporcular müsabakalarda Aydın’ı başarılı bir şekilde temsil ederken kızlar takımı birinci, erkekler takımı ise üçüncü oldu. Ayrıca Ferdi Kategoride ter döken Başak Şimşek ve Doruk Çetin ise birinci olarak Aydın’a gurur yaşattı.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Bilecik’te yapılan Masa Tenisi Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Müsabakalarında ilimizi temsilen yarışan kızlar takımı birinci, erkekler takımı üçüncü oldu. Ferdi kategoride ise Başak Şimşek ve Doruk Çetin birinci olarak Aydınımıza büyük bir gurur yaşattılar. Sporcularımızı tebrik ederiz” ifadeleri yer aldı.