Karabük’te 20 ilden 120 sporcunun katıldığı KYGM İllerarası Kadınlar Masa Tenisi Türkiye finali müsabakalarının açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Yenişehir Merkez Spor Salonunda gerçekleşen seremoniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven,Yurt Hizmetleri Müdürü Mehmet Özkeskin, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Gençlik Hizmetleri Müdürü Hüseyin Bilicioğlu, Şube Müdürleri, Yurt Müdürleri, Sporcular ve İdareciler katıldı.

Seremoni öncesi açılış konuşmasını gerçekleştiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven 3 gün boyunca sürecek olan müsabakalarda Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen sporcuları Karabük’te ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Güven, okul sporları, federasyon faaliyetleri ve analig olmak üzere birçok branşta şampiyonluk müsabakalarına ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Program seremoni geçişinin ardından oynanan karşılaşmalar ile devam etti.