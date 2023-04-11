Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından Ağrı’da düzenlenen masa tenisi grup müsabakaları başladı.

2500 Kişilik Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen ve 8 ilden 13 takımın katıldığı organizasyonda, yaklaşık 60sporcu mücadele ediyor.

2500 Kişilik Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen Masa Tenisi Yıldızlar Kız ve Erkek Grup Müsabakalarına Ağrı’daki sporcuların yanı sıra Bitlis, Batman, Muş, Iğdır ve Diyarbakır’dan gelen 60 sporcu dereceye girmek için mücadele edecek.

Grup müsabakaları sonunda ilk üçe giren takımlar mayıs ayında Kastamonu’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’na katılacak.

Açılış töreninde açıklamalarda bulunan Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, “Üç gün boyunca Ağrı’da devam edecek müsabakalarda farklı illerden gelen sporcuları, antrenörleri ve idarecileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Budak, "Müsabakalarda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

Masa Tenisi açılış serenomisine Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, Masa Tenisi il temsilcisi Yalçın İnanlı, Spor Şube Müdürü Turan Tunç, Okul Sporları il temsilcisi Osman Okta, sporcular ve hakemler katıldı.