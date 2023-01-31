Masa Tenisi 2. Lig 2. Etap maçları 03-05 Şubat 2023 tarihlerinde Denizli’nin ev sahipliğinde Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda yapılacak. 16 Kadın ve 17 Erkek takımın mücadele edeceği müsabakalarda 165 sporcu sahaya çıkacak.

Masa Tenisi 2. Lig 2. Etap maçları 03-05 Şubat 2023 tarihlerinde Denizli’nin ev sahipliğinde Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda yapılacak. 16 Kadın ve 17 Erkek takımın mücadele edeceği müsabakalarda 165 sporcu sahaya çıkacak.

Denizli 2023 yılında da spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Masa Tenisi 2. Lig müsabakaları 03-05 Şubat 2023 tarihlerinde Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda yapılacak. Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda oynanacak 2. Etap maçları için farklı şehirlerden toplamda 33 takım ve 170 sporcunun mücadele edeceği açıklandı. Denizli’de ki yarışmalardan sonra 3. Etap müsabakalarının 8-9 Nisan tarihlerinde Ankara’da düzenleneceği bildirildi.

Yeni yılda Denizli’de spor organizasyonlarının hız kesmeden artarak devam edeceğini ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Masa Tenisi heyecanına ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Atletizm, Kick Boks, Ragbi, Kriket, Okul Sporları gibi branşlarda ulusal ve uluslararası organizasyonlara başarıyla ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan İlman, modern tesis altyapısı ve tecrübeli kadrolarıyla yeni organizasyonları Denizlili sporseverlerle buluşturmayı devam edeceklerini söyledi.