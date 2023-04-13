Başarılı coverlarıyla ve eğlenceli sahnesiyle büyük hayran kitlesine sahip Mary Jane, kendi şarkılarını seslendireceği repertuarıyla 14 Nisan’da Kadıköy Moda Kayıkhane sahnesinde dinleyicileriyle buluşacak. Konserin biletlerine ise Biletinial’dan ulaşılabilecek.

Uzun yıllardır herkesin severek dinlediği şarkılara getirdikleri yorumlarla ve yüksek sahne enerjisiyle tanınan müzik grubu Mary Jane, kendi şarkılarının yer aldığı bir repertuarla dinleyenleriyle buluşuyor. Vokalde Begüm Yiğit, gitarda Arda Atılgan, davulda Ömer Yiğit Ünal ve bas gitarda ise Mertcan Doğu’dan oluşan grup, 14 Nisan Cuma günü Kadıköy Moda Kayıkhane sahnesinde olacak. Konserin biletlerine Türkiye’nin teknoloji odaklı kültür, sanat ve eğlence platformu "Biletinial" üzerinden ulaşılabiliyor.