Tiyatro BeReZe’nin Anton Çehov’un "Martı" oyunundan uyarladığı "Martı mıyım?", 11 Şubat’ta Alan Kadıköy’de seyircisiyle buluşacak.

Bol ödüllü topluluk Tiyatro BeReZe’nin, Dolkun Production ve Biletinial ortak yapımı ile sahneye taşıdığı "Martı mıyım?", 11 Şubat’ta Alan Kadıköy’de sahne alacak. Tiyatro BeReZe’nin kurucularından Elif Temuçin’in Çehov’un "Martı" metninden uyarladığı oyun, Çehov karakterlerini sahneye taşırken, "Nasıl devam etmeli?" sorusuna yeni anlatım biçimleriyle cevap arıyor. Prömiyerini 28. İstanbul Tiyatro Festivali’nde gerçekleştiren "Martı mıyım?" oyununun biletleri Biletinial’da satışa sunuldu.

Tiyatro severlere bir oyunculuk şöleni yaşatacak oyun, izleyenlere hayatta yalnız olmadıklarını hatırlatırken, sorduğu sorularla da birlikte düşünmeye davet ediyor.