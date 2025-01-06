Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Aralık ayı toplantısına alınmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Aralık ayı toplantısı Zeytinburnu Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde başladı.

Oğuz Alper Öktem içeri alınmadı

Toplantının başlama saati saat 10.00’da Çırpıcı Tesisleri’nde olan Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, toplantıya alınmadı.

Öktem: “Biz vatandaşız, ekmeğimizin peşindeyiz”

Toplantı sonrası sosyal medya hesabından video paylaşan Öktem, “Bugün UKOME’nin gündem maddelerinden biri Martıydı. Ancak bizi binaya almadılar. Biz vatandaşız, ekmeğimizin peşindeyiz bizden bu kadar korkmayın” dedi.