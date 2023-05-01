Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, mart ve nisan aylarında yağan yağışların sevindirici olduğunu belirtti.

Ocak ve şubat aylarında beklenen yağışların olmaması nedeniyle kurak bir kış geçirdiklerini ifade eden Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, bu durumun çiftçilerde endişeye yol açtığını söyledi. Kurak geçen bir kış mevsiminin ardından özellikle mart ve nisan aylarında etkili olan yağışların tarım için sevindirici olduğunu vurgulayan Görentaş, “Ocak ve şubat aylarında bir hayli endişeliydik. O aylarda kurak bir dönem geçiriyorduk. Fakat mart ve nisan aylarında alınan yağışlardan dolayı ilimizdeki ekişlerimiz iyi sonuç vermiştir. Özellikle sonbaharda dağıtmış olduğumuz sertifikalı buğday ve arpa tohumlarını, arazide incelediğimiz zaman çıkışlarının çok güzel olduğunu ve iyi boy verdiğini gözlemliyoruz” dedi.

Sonbahar mevsiminde çiftçilere yaklaşık 2 bin 700 ton sertifikalı buğday ve arpa tohumu dağıttıklarını hatırlatan Görentaş, “Vatandaşlar vermiş olduğumuz bu tohumlardan son derece memnunlar. Çünkü o tohumlarda yüzde 25 vatandaş katkısı, yüzde 75 belediye katkısı mevcuttur. Bu konuda valimizin büyük desteği oldu. Bu çerçevede 2 bin 700 tona yakın sertifikalı arpa ve buğday tohumu dağıttık. Sahadaki ekilişlere baktığımızda ekilişlerin çok güzel olduğunu gözlemliyoruz. Umarım hasat dönemi de çiftçilerimiz açısından bereketli geçer” ifadelerini kullandı.