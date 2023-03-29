Bursa’da Mart sonu yağan lapa lapa kar yağışı, Uludağ’ın eteklerindeki mahalleleri beyaza bürüdü. Karla kaplanan Uludağ etekleri beyaz gelinlikleri aratmazken ortaya çıkan kış manzarası dron ile görüntülendi.

Bursa’da sabah saatlerinde lapa lapa yağan kar yağışı kısa sürede şehre beyaz gelinliğini giydirdi. Sezon bitmesine rağmen kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Uludağ’da kar yağışı son iki gündür aralıksız devam etti.

Yamaçlara kadar inen kar, sabah şehir merkezinde başlayan lapa lapa kar yağışı yamaçlardaki mahalleleri de kar altında bıraktı. Mart ayının sonunda lapa lapa yağan kar özellikle kuraklık ve susuzluk endişesi yaşayan vatandaşların yüzünü güldürdü. Teleferik, Teferrüç ve Zümrütevler gibi mahallelerde evlerin çatıları dahil sokaklar bembeyaz oldu.

Kartpostalları aratmayan kış manzarası dron ile havadan görüntülendi.