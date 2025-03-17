Samsun’da son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, 18 Mart Salı gününden itibaren sert bir şekilde düşecek. Hava sıcaklıklarının yaklaşık 25 derece birden azalması, kentte fırtına ve yağışlı havanın etkisini artırması bekleniyor.

Balkanlar’dan gelecek soğuk ve yağışlı hava dalgası Samsun’da sıcaklığı 25 derece birden düşürecek. Fırtına, buzlanma ve soğuk hava uyarılarının yapıldı kentte mart kapıdan baktıracak, gardıroba kaldırılan montlar tekrar gün yüzüne çıkacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) muhtemel hava olaylarıyla ilgili bir dizi uyarı yayımlayarak vatandaşları uyardı. Samsun ve çevre iller için MGM’den don, buzlanma, sıcaklık düşüşü, kuvvetli rüzgar ve denizlerde fırtına uyarısı peş peşe geldi.

MGM’den yapılan ’denizlerde fırtına’ başlıklı uyarıda, "Denizlerimizde (Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu) rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Çarşamba sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.

’Don ve buzlanma’ başlıklı yapılan uyarıda, "Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havayla birlikte bölgemizin iç kesimlerinde (Samsun, Sinop, Ordu ve Kastamonu iç kesimleri ile Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri) zirai don hadisesi bekleniyor. Bölgemizin iç kesimlerinde Salı gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir" ifadeleri kullanıldı.

Meteorolojiden yapılan ’kuvvetli rüzgar’ başlıklı uyarıda ise, "Salı günü öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz’de (Samsun, Sinop, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri) kuzey yönlerden, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklaması yer alırken, muhtemel riskler arasında ise çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gösterildi.