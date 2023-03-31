Elazığ’da şehir merkezi ve ilçelerde mart ayının son gününde kar yağdı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından dün gece Elazığ’da başlayan kar yağışı kent genelinde etkili olurken, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Yağan kar yağışıyla birlikte Elazığ’da hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düşerken, araçların üstü beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklama ve uyarıda, "Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Cumartesi gününe kadar Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde gece ve sabah saatlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Özellikle kayısı üreticileri başta olmak üzere yetkililerin ve çiftçilerimizin tedbirli olmaları gerekmektedir. Bölgemiz genelinde eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.