Bilecik İl Müftülüğü tarafından ’Mart Ayı İlçe Müftüleri Toplantısı’ düzenlendi.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından il binasının toplantı salonunda ’Mart Ayı İlçe Müftüleri Toplantısı’ gerçekleştirildi. Gündemin okunması ve gündem üzerine yapılan istişarelerle devam eden toplantıda, 2023 yılı Ramazan ayı hizmetleri, hac ve umre hizmetleri, depremzedeler için düzenlenen kampanyalar ve diğer idari konular görüşüldü.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’un başkanlığındaki ilçe müftüleri toplantısına Bilecik İl Müftü Yardımcıları Sabri Bağcı, İbrahim Özen, Aysel Hacıömeroğlu ve ilçe müftüleri katıldı.