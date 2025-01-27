Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Kızıltepe Devlet Hastanesinde uzun süredir devam eden yağmur giderleri ve atık su sorunlarını çözmek için başlattığı çalışmalarına hızla devam ediyor.

Projede, bin 700 metre uzunluğundaki yeni atık su hattının döşenmesi hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hastane ve çevresindeki alt yapı sorunlarının kalıcı olarak giderilmesi planlanıyor. MARSU yetkilileri, proje sayesinde bölgedeki atık su problemlerinin tarihe karışacağını belirterek, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Vatandaşlar, alt yapı sorunlarının çözülmesinin hastane ve çevresi için önemli bir rahatlama sağlayacağını dile getirdi.