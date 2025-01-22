Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, içme suyu ve atık su altyapısını güçlendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Şehrin dört bir yanında kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlama ile daha iyi bir atık su hizmeti sunma amacıyla yatırımlarını sürdüren MARSU Genel Müdürlüğü, Derik, Kızıltepe ve Mazıdağı ilçelerini kapsayan Mardin 1. Bölge İçme Suyu Depo ve Şebekeleri Yapım İşi ile Artuklu, Dargeçit, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur ve Yeşilli ilçelerini kapsayan Mardin 2. Bölge İçme Suyu Depo ve Şebekeleri Yapım İşi projeleri kapsamında çalışmalarına sürdürüyor. Bu doğrultuda, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Ofis Mahallesi’nde 100 metreküp, Bölükbaşı Mahallesi’nde 50 metreküp, Akalın Mahallesi’nde 100 metreküp, Midyat ilçesine bağlı Başyurt Mahallesi’nde ise 100 metreküp kapasiteli gömme su deposu inşa ediliyor. Ayrıca, mevcut su depolarının bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren MARSU, Kızıltepe ilçesi kırsal Arıklı Mahallesi’ne bağlı Boyunlu mezrasının içme suyu temin edilen ayaklı su deposunun bakım çalışmalarını tamamladı.

İçme suyu çalışmaları kapsamında Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde 429 metre, Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde 438 metre derinliğinde sondaj kuyusu kazısı gerçekleştirilirken, Kızıltepe ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi’nde sondaj kuyusu kazma çalışmaları devam ediyor.

Kızıltepe Devlet Hastanesi’nin uzun süredir devam eden yağmur ve atık su sorununu çözmek amacıyla başlatılan atık su hattı döşeme çalışmaları da hızla sürüyor. Projelendirilen 1700 metre uzunluğundaki hattın 600 metrelik kısmı tamamlandı.

Atık su altyapısı güçlendirme çalışmaları kapsamında ise Savur ilçesine bağlı Dereiçi Mahallesi’nde projelendirilen 2200 metre uzunluğundaki hat döşeme çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.