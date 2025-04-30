60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun beşinci etabı olan 151 kilometrelik Marmaris-Aydın parkuru için geri sayım başlarken Marmaris’ten başlayıp Aydın’a uzanan beşinci etap Ege’nin zorlu tırmanışları ve etkileyici manzaralarıyla unutulmaz anlara sahne olacak.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, beşinci etapta da heyecanı zirveye taşıyacak. Dünya bisiklet takviminin öne çıkan organizasyonlarından biri olan TUR2025’in beşinci etabı, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü Muğla’nın Marmaris ilçesinden start alacak. 151 kilometrelik parkuruyla Ege’nin muhteşem manzaralarına ev sahipliği yapacak olan Marmaris- Aydın Etabı, Ege Bölgesi’nin eşsiz doğası ve manzaralarıyla özel anlar yaşatacak. Sabah saatlerinde Marmaris’ten start alacak olan 23 takım ve 159 sporcu, zorlu parkurlarda mücadele ederek Aydın’a ulaşacak. Atatürk Kent Meydanı’nda tamamlanacak olan yarışta Aydın etap finişine ilk kez ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, sporcular da birincilik için mücadele edecek. Düzenlenecek ödül töreninin ardından yarışçılar, 161.4 kilometrelik 6. etap olan Selçuk (İsabey) - Selçuk (Meryemana) için hazırlıklarını yapacak.