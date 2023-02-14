Marmaris Belediyesi dondurucu soğukların yaşandığı deprem bölgesine odun gönderdi. İlk etapta 15 ton odunu Nurhak’a doğru yola çıkaran belediye diğer deprem bölgelerine göndermek için de hazırlıklarını sürdürüyor.

Marmaris Belediyesi dondurucu soğukların yaşandığı deprem bölgesine odun gönderdi. İlk etapta 15 ton odunu Nurhak’a doğru yola çıkaran belediye diğer deprem bölgelerine göndermek için de hazırlıklarını sürdürüyor.

Depremin ilk gününden itibaren depremzedeler için var gücüyle çalışan Marmaris Belediyesi bu kez de bölgeye yakacak odun gönderdi. 4 tır yardım malzemesinin yanı sıra arama kurtarma ekibi, çöp kamyonu ve su tankeriyle birlikte 9 kişilik temizlik ekibini deprem bölgesine gönderen belediye, şimdi de yakacak odun için çalışmalara başladı.

İlçenin muhtelif yerlerinden toplanan kütükler, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından belediye serasında kesilerek yakmaya hazır hale getirildi. Daha sonra tıra yüklenen yaklaşık 15 ton odun Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesine doğru yola çıktı.

Ekipler diğer deprem bölgelerine göndermek için de çalışmaları sürdürürken Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise “Geceleri eksilere düşen hava şartları nedeniyle zorluk yaşayan depremzedelerin ısınma sorununa çözüm olabilmek adına Marmaris’ten yardım eli uzattık. 15 ton odunu Nurhak’a gönderdik. Park ve Bahçeler ekibimiz diğer bölgelere de göndermek üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Biz biliyoruz ki acılar birlikteyken azalır. Bu nedenle Marmaris olarak elimizden geleni yapmaya ve yaraları birlikte sarmaya devam edeceğiz” dedi.