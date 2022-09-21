Kastamonu’dan Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına destek için giden yangın söndürme helikopterinin Denizli’nin Çardak ilçesi yakınlarında düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 1’i ağır 5 kişi de yaralandı.

Kastamonu’dan Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına destek için giden yangın söndürme helikopterinin Denizli’nin Çardak ilçesi yakınlarında düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 1’i ağır 5 kişi de yaralandı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere görevlendirilen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, saat 16.10 sıralarında Denizli’nin Çardak ilçesine bağlı Gemiş Mahallesi yakınlarında düştü. Bölgede tuz üretimi yapılan Acıgöl sınırlarında faaliyet gösteren özel bir şirkete ait tuz depolama sahasına düşen helikopter için bölgedeki tüm ekipler seferber edildi. İlk belirlemelere göre Rus yapımı yangın söndürme helikopterinde bulunan 7 personelden 2’si hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.