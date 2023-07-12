Ukrayna Bağımsızlık Günü, Marmaris Amfi Tiyatro’da kutlandı.

Marmaris’te yaşayan Ukraynalılar, Ukrayna Bağımsızlık Günü’nü Amfi Tiyatro’da düzenledikleri etkinlikle kutladı. Programa Marmaris’te yaşayan Ukraynalı vatandaşların yoğum katılımıyla gerçekleşen programda Ukrayna’dan gelen dans grupları gösteriler sundu, şarkılar söylendi.

Marmaris Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Suzan Zift’in de katıldığı etkinlikte konuşan organizasyon yetkilisi Ferhat Öztekin “Misafirperverliğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Marmaris” diyerek minnettarlığını dile getirdi. Etkinlik dans gösterisi ekibinin Ukrayna bayrağını açması ile son buldu.