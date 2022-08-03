IHAAW120846-KLT/03-08-2022

IHAAW120846-KLT/03-08-2022

- Marmaris’teki proje sergisine ilgi büyük

(Fotoğraflı)

Güldemet Kızıl

MUĞLA (İHA) - Marmaris Belediyesi Armutalan Kültür Merkezi çok anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. İsviçre’de yaşayan fotoğraf sanatçısı Mine Dal’ın üniversite bitirme tezi için başlattığı Halkın Atatürk’ü isimli projesi sergi olarak Marmaris’te hayat buldu.

İsviçre’de yaşayan fotoğraf sanatçısı Mine Dal, bitirme tezi çerçevesinde Türkiye’den ve dünyanın değişik yerlerinden Atatürk’le ilgili fotoğrafları toplamaya başladı. Evlerde veya iş yerlerinde duvara asılmış veya farklı objeler üzerinde basılı Atatürk resimlerinin bulunduğu 11 bin adet fotoğraf toplayan Mine Dal, bunların 350’siyle ’Halkın Atatürk’ü’ isimli kitabı çıkardı. Kitapta da yer alan fotoğraflarla da Marmaris’te sergi açtı.

Marmaris Belediyesi ve MARFOD işbirliğiyle açılan ‘Halkın Atatürk’ü’ isimli serginin açılışına Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı ve çok sayıda davetli katıldı. Fotoğrafları tek tek inceleyen Başkan Oktay, “Halkımızın Atatürk sevgisini ve bu sevginin asla bitmeyeceğini bir kez daha gözler önüne seren böylesi güzel bir çalışmaya imza atarak Türk halkının Atatürk sevgisini bir başyapıt haline getiren fotoğraf sanatçısı Mine Dal’ı emeklerinden dolayı yürekten kutluyorum. Herkese sergiyi görmelerini tavsiye ediyorum” dedi. Sergi 8 Ağustos’a kadar açık olacak.

(OD-Y)

03.08.2022 12:10:35 TSI

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