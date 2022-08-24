Kaza sonrası Muğla Vali Vekili Ali Yılmaz, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Sağlık Müdürü Ali Burak Mülayim ile birlikte hastaneye gelerek kazada yaralananlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kaza sonrası yapılan incelemede araçta bulunan emniyet kemerlerinin takılı olmadığı ortaya çıktı. Araç sürücüsünün kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından öndeki yolculardan birisinin araçtan fırladığı ortaya çıktı.

Kazada yaşamını yitiren Irak uyruklu vatandaşların cesetleri Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaşamını yitirenlerin Irak’ın Kerbela kentinden oldukları belirlendi. Kazada 61 yaşındaki Ayad Mustafa Abduhafe, 34 yaşındaki Mohammed Sattar Jabbar, 31 yaşındaki Ali Jawdat Kadhım, 51 yaşındaki Payder Fadhıl Jalil ve 62 yaşındaki Abriham M. Halaamar olduğu belirlendi.

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