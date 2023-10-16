Marmaris Belediyesi iştiraki Halk A.Ş güvencesiyle 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda hizmet veren Halk Kafe kalite ve güvenle konuklarını ağırlıyor.

2021 yılında hizmete açılan Halk Kafe hesaplı ve kaliteli hizmet anlayışıyla 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda her gün yüzlerce vatandaşa ev sahipliği yapıyor. Fiyatların diğer kafelere kıyasla çok daha ucuz olduğu Halk Kafe’ye Marmaris yaşayanları yoğun ilgi gösteriyor. Menüsünde tatlılar, hamur işleri, sıcak ve soğuk içecekler bulunan kafe, kültür sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor. Mekanda neredeyse her hafta yeni bir sergi sanatseverlerle buluşuyor.

Kamuya daha ucuza hizmet verme ve çeşitliliği arttırma anlayışıyla kurulan Halk A.Ş tarafından işletilen Halk Kafe’yle ilgili çok olumlu dönüşler aldıklarını ifade eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay çok yakında 2. bir kafenin Saman İskelesi’nde hizmete açılacağını kaydetti. Başkan Oktay konuya ilişkin şunları söyledi: “Marmarislilerin yıllardır özlemini duyduğu ve her fırsatta dile getirdikleri çay bahçesini hayata geçirmek ne mutlu ki bize nasip oldu. Halk Kafe’nin büyük ilgi görmesi de bizleri mutlu ediyor. Çok yakında Saman İskelesi’nde açılacak Halk Büfemiz de vatandaşlarımıza uygun fiyata kaliteli hizmet vermeye devam edecek"