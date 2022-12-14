Muğla’nın Marmaris ilçesinde kedi ve köpek ölülerinin bulunduğu evden kurtarılan hayvanların, ekipler tarafından götürüldükleri geçici hayvan bakımevinde tedavileri ve bakımları sağlanıyor.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde kedi ve köpek ölülerinin bulunduğu evden kurtarılan hayvanların, ekipler tarafından götürüldükleri geçici hayvan bakımevinde tedavileri ve bakımları sağlanıyor.

Armutalan Mahallesi 415 sokakta bir evden gelen kötü kokular ve hayvanların kötü bakıldığına dair şikayetlerin artması üzerine alınan savcılık kararı ile girilen evde, çürümüş kedi ve köpek ölüleri bulunmuştu. O evde canlı kalan 28 köpek ve 10 kediye Marmaris İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından el konularak, Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi’ne teslim edilerek güvene alınmışlardı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan o evde yaşayan 74 yaşındaki H.A.’nın sağlık kontrolüne götürüldüğü Marmaris Devlet Hastanesi psikiyatri uzman doktoru tarafından verilen ’akli melekeleri yerinde olmayabilir’ raporu üzerine Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile H.A., Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilmişti. Yine Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile o evde yaşayan hayvanlar İlçe Tarım Müdürlüğü koordinesinde barınağa getirildi. Marmaris Belediyesi geçici hayvan bakım evine getirilen kedi ve köpeklerden hasta olanlar bakım ünitelerine, sağlıklı olanlar da kendilerine açılan bir bölümde besleme ve bakımları düzenli olarak yapılmaya başlandı.

Marmaris Belediyesi Bakımevinden sorumlu ve Kültür Sosyal İşleri Müdürü Suzan Zift, "Söz konusu evden alınan hayvanlarımız İlçe Tarım ve bizim veteriner hekimlerimiz tarafından geçici bakım evimize getirildi, gerekli kontrol ve tedavileri yapılıyor. Olay için üzgünüz ama elimizden gelen bütün tedbirleri aldık. Burada bizim misafirimiz olmaya devam ediyorlar" diyerek hayvanların güvende olduğunu belirtti.

Kemikler laboratuvara gönderildi

Edinilen bilgiye göre, o evden çıkan ölü kedi ve köpeklerin kemiklerinden alınan numunelerin, ölüm sebeplerinin araştırılması için ilgili laboratuvar merkezine gönderildiği öğrenildi.