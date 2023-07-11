Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri derelerde sivrisinek ve koku oluşumunun önüne geçmek için başlattığı temizlik çalışmasına devam ediyor.

Yaz aylarında artan nüfusuyla dev bir kent haline gelen Marmaris’i temiz tutmak için Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 7-24 kesintisiz hizmet veriyor. Bu çerçevedeki çalışmalardan biri de dere temizlikleri olarak sürdürülüyor. Ekipler son olarak Marmaris merkezde ve kırsal mahallelerde yer alan derelerde temizlik çalışması gerçekleştirdi. MUSKİ ekiplerinin de desteğiyle Karadere, Ketenci deresi, Maksim Deresi, Hisarönü Kerdime derelerinde çalışma yapıldı. Çalışmalarda sivrisinek üreten ve kokuya yol açan yosun ve balçıkların yanı sıra evsel atıklar da temizlendi. Yetkililer dere temizliklerin farklı bölgelerde rutin olarak devam edeceğini kaydetti.