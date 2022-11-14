Marmarisli öğrencilerin bilimle tanıştığı İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı, başka ilçelerden de öğrencileri ağırlıyor. Son olarak Milaslı öğrenciler öğretmenleriyle birlikte çıktıkları ‘bilim’ temalı okul gezisi için Marmaris’e geldi.

Marmarisli öğrencilerin bilimle tanıştığı İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı, başka ilçelerden de öğrencileri ağırlıyor. Son olarak Milaslı öğrenciler öğretmenleriyle birlikte çıktıkları ‘bilim’ temalı okul gezisi için Marmaris’e geldi.

Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı, sadece Marmaris değil çevre ilçelerden de bilim meraklısı öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Fethiye’den öğrencilerin geldiği Bilim Parkı, bu kez Milaslı öğrencileri ağırladı.

Milas’taki özel bir kolejden gelen yaklaşık 50 öğrenci bilim dolu bir gün geçirdi. Öğretmenleriyle birlikte gelen üçüncü sınıf öğrencilerini Bilim Parkı sorumlusu Belma Güner karşıladı. Sabahtan akşama kadar devam eden ziyarette çocuklar dış mekandaki 14 çeşit bahçeyi tanıdı, kompost oluşumunu öğrendi, bilmiş ev bilimsel düzeneklerini yakından inceledi, çocuklar atölye çalışmasına katılarak kısa film izledi. Bilim Parkı’nda eğlendiklerini ve çok bilgi edindiklerini söyleyen çocuklar arkadaşlarına da tavsiye edeceklerini belirtti.

İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı’nı sosyal medya hesaplarından takip ettiklerini belirten öğretmenler ise “Burada çok faydalı, bilim içeren, çocukların ufuklarını açan, merak ettikleri şeyleri yaparak öğrenmelerine imkan tanıyan bir ortam oluşturulmuş. Çocuklar merakla ve hevesle öğrenmenin keyfini yaşadı. Bunun için başta Marmaris Belediyesi’ne ve burada bizimle çok yakından ilgilenen personellere çok teşekkür ediyoruz” dedi.