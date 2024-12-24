Geçen hafta marketleri kontrol eden Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri yeni yıl öncesi fırınlarda da denetim yaptı.

Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için denetimlerini aralıksız olarak sürdüren Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesinde denetimleri yoğunlaştırdı.

Geçtiğimiz hafta zincir marketlerde denetim yapan ekipler bugün de fırın, pastane ve unlu mamul üreten yerleri denetledi. Denetimlerde gramaj, fiyat tarifesi, genel hijyen şartları, baca temizlik kartı, ruhsat ve vergi levhası kontrolleri yapıldı. Yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen 3 işletmeye cezai işlem uygulandı.