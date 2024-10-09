Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ilgili kurumlarla birlikte Marmaris genelinde nargile ve tütün denetimi başlattı. Yapılan denetimlerde 2 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü halk sağlığını tehlikeye atacak uygulamalara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler bu doğrultuda Jandarma, İlçe Emniyet, İlçe Sağlık ve İlçe Tarım Müdürlüğü görevlilerinden oluşan komisyonla Marmaris genelinde nargile satışı yapılan işletmelere yönelik denetim başlattı. Kısayalı ve Uzunyalı bölgesinde yapılan denetimlerde, nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesi ve kapalı alanda tütün mamullerinin içilip içilmediği kontrol edildi. 5 işletmede yapılan denetimlerde 2 işletmeye cezai işlem uygulandı. Denetimlerin önümüzdeki günlerde başka bölgelerde süreceği bildirildi.