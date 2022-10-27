Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, kentte yeme içme sektöründe hizmet veren lokanta, restoran ve kafeleri denetledi.

Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, kentte yeme içme sektöründe hizmet veren lokanta, restoran ve kafeleri denetledi.

Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için denetimlerini aralıksız olarak sürdüren Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son olarak yeme içme yerlerini denetledi. Kafe, lokanta ve restoranlarda gerçekleştirilen denetimlerde mekanlar ve kullanılan ürünler büyük bir titizlikle kontrol edildi. İşletmeleri tek tek gezen ekipler, işletmelerde gıda uygunluğu, hijyenik şartlar, menü ve fiyat etiketleri, mutfak içi temizliği, rafların ve tezgah üstlerinin temizliği ile işletme ruhsatı ile vergi levhası gibi kontrolleri gerçekleştirdi. Ekipler Marmaris Belediyesi Halk A.Ş.’ye bağlı Halk Kafe’de de denetim yaptı. Yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen 9 işletmeye cezai işlem uygulandı. Rutin denetimlerini sürdürdüklerini söyleyen zabıta müdürlüğü yetkilileri, ayrıca 153 zabıta şikayet hattına gelen ihbarları da değerlendirdiklerini de belirtti.