Marmaris Belediyesi Fen İşleri ekipleri, İçmeler ve Turunç’taki yol çalışmalarını zamanında tamamlayarak hizmete açtı.

Yoğun bir çalışma dönemin geçiren Marmaris Belediyesi Fen İşleri ekipleri ilçenin birçok noktasında yol yapım ve üst yapı çalışmaları gerçekleştirdi. Gerek kent merkezi gerekse kırsal mahallelerde hummalı bir şekilde çalışan ekipler kış sezonu boyunca 48 bin metre alana sahip 4 bin metre yolu yeniledi. Ekipler yoğun bir çalışma temposuyla İçmeler ve Turunç Mahallesi’ndeki çalışmaları da tamamladı. Ekipler, taahhüt edildiği gibi Turunç Cumhuriyet Caddesi üzerindeki çalışmaları 60 gün, Atatürk ve Cumhuriyet Caddelerindeki çalışmaları da 90 günde bitirdi.

Daha önceki açıklamalarında ilçedeki tüm çalışmaların bayram öncesi tamamlanacağını belirten Belediye Başkanı Mehmet Oktay, sözlerini tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Oktay, “Bayram öncesi tamamlanacak sözünü vermiştik, sözümüzü tuttuk. Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalıştı ve yolları tamamladı. Bayram süresince de bir sorun yaşamadık. Gerek ilçe yaşayanlarımız gerekse misafirlerimiz bu yeni, güvenli ve modern yolların keyfini çıkaracak. Bu zorlu süreçteki tüm halkımızın sabrı, anlayışı ve desteği için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” diyerek sözlerini bitirdi.