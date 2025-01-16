Muğla’nın Marmaris ilçesinde okul müdürleri ve rehber öğretmenlerine Muğla Yeşilay Şubesi tarafından ‘bağımlılık farkındalığı semineri‘ verildi.

Marmaris Halıcı Ahmet Urkay Okulu’nun konferans salonunda düzenlenen ve bağımlılığın her türlüsü ile mücadele etmenin gerekliliğine değinilen seminere Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel, Yeşilay Muğla Şube Başkanı Abdullah Şenol Şengür, Yeşilay uzman psikoloğu Furkan Kartal, okul müdürleri ve rehber öğretmenler katıldı. Bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak ve sorunlara çözüm yolları geliştirmek amacıyla düzenlenen seminerde konuşan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, bağımlılıkla mücadelede toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti. Kaymakam Kaya, “Amacımız, gençlerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlamak. Yaklaşık 15 aydır Marmaris Kaymakamlığı olarak bu konuda çalışmalarımızı şekillendirdik. Okullarımızda masa tenisi turnuvaları, Yeşilay köşeleri ve farkındalık etkinlikleri düzenliyoruz. Şubat ayının ikinci döneminde bu yarışmaları gerçekleştireceğiz ve başarılı olan okullarımızı ödüllendireceğiz. Bu mücadelede geç kalırsak bedeli hep birlikte öderiz” dedi.

"Madde ve kumar bağımlılığı yükseliyor"

Yeşilay Muğla Şube Başkanı Abdullah Şenol Şengür ise son yıllarda madde ve kumar bağımlılığındaki artışa dikkat çekerek, “Eskiden insanlar kumar için Kıbrıs’a giderdi, şimdi kumar cep telefonlarında. İntihar vakalarının temel nedenlerinden biri kumar, ikinci sebep ise alkol. Bu sorunları çözmek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz önderliğinde Bağımlılıkla Mücadele Yüksek İstişare Kurulu oluşturuluyor” ifadelerini kullandı.

"Bağımlılık bir hastalıktır"

Seminerde bir sunum yapan Yeşilay uzman psikoloğu Furkan Kartal, bağımlılığın fiziksel ve psikolojik boyutlarına değindi. Ardından kapanış konuşmasını yapan Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel ise, “Bağımlılık bir hastalıktır. Bu farkındalığı artırmak için ortaokul ve lise düzeyinde etkinlikler düzenleyeceğiz. Rehber öğretmenlerimizle küçük grup çalışmaları yaparak öğrenci ve velilerimize bu bilinci aşılamayı hedefliyoruz" diye konuştu.