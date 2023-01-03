Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2022 yılında ilçedeki toplam yeşil alan miktarını 609 bin 227 metrekareye çıkardı.

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2022 yılında ilçedeki toplam yeşil alan miktarını 609 bin 227 metrekareye çıkardı.

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yeşil Marmaris’i daha da yeşil yapmak, park alanlarını artırmak ve daha estetik bir hale getirmek için 2022 yılında da yoğun çaba harcadı. 2019’da 521 bir metrekare olan toplam yeşil alanı 2020 yılında 581 bin 727 metrekareye, 2021’de 600 bin 227 metrekareye yükselten müdürlük 2022 de ise bu rakama 9 bin metrekare ekledi. Belediye ayrıca 2019-2022 yılları arasında ilçeye 45 yeni park ve yeşil alan kazandırdı.

Yıl boyunca belediye serasında tohumla üretim metoduyla yaklaşık 400 bin mevsimlik çiçek, çelikle üretim metoduyla da yaklaşık 52 bin bitki üreten ekipler ayrıca 3 bin 500 adet fidan dikimi gerçekleştirdi. Bu çiçekler, bitkiler ve fidanlar belediye peyzaj çalışmalarında kullanıldı. Belediye ayrıca yol çalışması veya farklı nedenlerle yerinden sökülen ağaçları parklara, cadde kenarlarına; palmiyeleri de Selimiye ve Bozburun sahillerine dikti. Müdürlük yıl boyunca park çalışmalarına da aralıksız devam etti ve 4 yıllık süreçte ilçeye 45 yeni park kazandırıldı. Ayrıca diğer kurumlarla birlikte yanan alanlarda fidan dikimi gerçekleştirildi.

Öte yandan tarımsal üretime de ağırlık verildi. 2020 yılında başlatılan belediye tarlalarında tarımsal ürün üretimine devam eden müdürlüğün çalışmaları sonucunda yer fıstığına coğrafi işaret belgesi alındı. Ayrıca belediyenin Hisarönü’ndeki kendi tarlasında yapılan üretimde 1 ton yer fıstığı hasadı yapılırken yine Bayır, Hisarönü ve Turgut’taki kendi zeytinliklerinden toplanan zeytinlerden de 583 kilogram zeytinyağı elde edildi. Her iki ürün de fuarlarda kullanılmak üzere paketlendi.